Dupla é presa com moto roubada e drogas em Volta Redonda

Volta Redonda – Policiais militares, com informações do Disque Denúncia, prenderam dois homens com uma motocicleta roubada e drogas na noite desta quinta-feira (8), na Rua Frei Henrique Soares, no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda.

Após receberem as informações por meio da denúncia, os agentes conseguiram apreender grande quantidade de material entorpecente e recuperar uma moto roubada com dois suspeitos no bairro Jardim Cidade do Aço. Com eles foram apreendidos: 358 pedras de crack, 32 pinos de cocaína, 25 trouxinhas de maconha, um celular, uma moto Honda NXR160 roubada e R$ 56,00.

Os suspeitos e todo o material foram levados à sede de 93ª DP (Volta Redonda) para apresentar os fatos para autoridade policial.

Denuncie a localização de pontos de drogas, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.