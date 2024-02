Dupla é presa com pistola e drogas em Volta Redonda

Volta Redonda – Dois homens foram presos na tarde desta segunda-feira (19), com uma pistola e drogas em Volta Redonda. O caso aconteceu no bairro Coqueiros, onde policiais militares realizavam uma operação.

Na ação, foram apreendidos uma pistola Taurus cal.40, um carregador de pistola, 15 munições intactas, além de 131 pinos de cocaína, 102 pedras de crack, 19 frascos de loló, 10 tiras de maconha, 10 balas, cinco pedaços de maconha, um rádio transmissor e R$ 308 em dinheiro.

Os agentes foram até a o bairro após receberem informações de que um dos suspeitos de ter participado do homicídio ocorrido no bairro Niterói, no último mês, estaria no local. Ainda não há confirmação sobre seu envolvimento no crime.

A ocorrência foi registrada na 93ª DP.