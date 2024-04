Dupla é presa com pistola e moto roubada em Volta Redonda

Segundo apurado pela reportagem, os agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar receberam informações de um homem que uma dupla em uma moto estava o perseguindo. Quando os policiais avistaram os suspeitos, eles realizaram a abordagem e encontram a arma com um deles.

Volta Redonda – Dois homens, um de 28 e outro de 26 anos, foram presos na noite desta quinta-feira (25), com uma pistola, 12 munições calibre 9mm e uma motocicleta roubada no bairro Nossa Senhora das Graças, em Volta Redonda.