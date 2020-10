Dupla é presa com quase 2 quilos de cocaína em Resende

Matéria publicada em 16 de outubro de 2020, 10:33 horas

Suspeitos foram presos após a PM receber informações indicando que um homem, de 29 anos e uma mulher, de 38, estariam voltando do Rio de Janeiro com a droga

Resende – Um homem, de 29 anos, e uma mulher, de 38, foram presos por policiais militares do 37º Batalhão na noite dessa quinta-feira (15), na Avenida do Contorno, no bairro Morada da Barra 3, em Resende, por suspeita de tráfico de drogas.

De acordo com a PM, ao todo, 3570 pinos de cocaína – pesando cerca de 1,915 kg -, foram apreendidos com os suspeitos, após os militares receberem informações indicando que a dupla estaria voltando do Rio de Janeiro dentro de um veículo, modelo Kadet, com placas do RJ, conduzido pelo homem, com várias cargas de entorpecentes.

A PM afirma que por volta das 18h10, as equipes se posicionaram próximo à ponte da linha férrea, e enquanto monitoravam os veículos que entravam no bairro Morada da Barra, puderam visualizar um Kadet, cinza, vindo em sentido contrário à PM; que ao ser vista pelos suspeitos, notou que o motorista deu marcha ré e em seguida, foi percebido o desembarque da passageira. A PM afirma que a suspeita foi vista jogando uma bolsa em uma área de mata, na beira do rio, fugindo em seguida. Ainda de acordo com a PM, houve perseguição.

A suspeita, segundo os militares, foi abordada no momento em que outras equipes seguiam atrás do homem, visto anteriormente entrando com o veículo em direção à um prédio e, posteriormente, retornando ao local da abordagem montado numa bicicleta. Ao ser indagado, o mesmo disse à PM que havia deixado o veículo no prédio.

Após buscas, todo o material, supostamente dispensado pela suspeita, foi encontrado. A dupla recebeu voz de prisão e foi conduzida à 89ª DP (Resende), juntamente com o material apreendido. De acordo com a PM, os suspeitos foram autuados com base nos art. 33 e 35 da lei 11.343/06, (Tráfico e Associação ao Tráfico de Drogas), permanecendo presos, à disposição da Justiça. De acordo com a PM, o veículo utilizado pela dupla também permaneceu apreendido.