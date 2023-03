Dupla é presa com quase 300 pinos de cocaína em Volta Redonda - Diário do Vale

Dupla é presa com quase 300 pinos de cocaína em Volta Redonda

Matéria publicada em 29 de março de 2023, 21:02 horas

Volta Redonda – Dois homens foram presos, no final da tarde desta quarta-feira (29), por suspeita de tráfico de drogas na Rua Barão de Mauá, no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda. Com os suspeitos foi apreendido uma mochila contendo 290 pinos de cocaína, 35 tiras de maconha e um aparelho celular.

Segundo os policiais do 28º Batalhão de Polícia Militar, após receberem denúncias de populares sobre um ponto de tráfico de drogas, a equipe foi até o local onde encontrou três suspeitos com os entorpecentes. Um deles conseguiu fugir por uma área de mata ao perceber a aproximação dos agentes, os outros dois foram detidos no local.

A dupla foi levada junto do material para a 93ª DP, onde a ocorrência foi registrada.