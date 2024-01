Dupla é presa e adolescente apreendida com mais de 20kg de drogas na Dutra

Rio de Janeiro – Dois homens foram presos e uma adolescente apreendida na madrugada desta quarta-feira (10), com mais de 20 quilos de drogas no Rio de Janeiro. O caso aconteceu na Rodovia Presidente Dutra e foram apreendidos 21kg de maconha e 2kg de haxixe.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizavam fiscalização quando observaram um veículo transitando pelo acostamento e com a luz no freio inoperante. Foi feita uma abordagem e após revista, foram encontrados 39 tabletes no bagageiro. A droga, que saiu de São Paulo, seria entregue para uma pessoa na passarela 10 da Avenida Brasil, no bairro Penha.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária.