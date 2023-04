Dupla é presa em flagrante com drogas em Quatis - Diário do Vale

Dupla é presa em flagrante com drogas em Quatis

Matéria publicada em 6 de abril de 2023, 08:11 horas

Quatis – Dois homens, de 20 e 23 anos foram presos em flagrante, na tarde desta quarta-feira (05), com cocaína e materiais do tráfico de drogas, no Bairro São Benedito, em Quatis.

O flagrante ocorreu após agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar receberem denúncias, indicando que os suspeitos estariam embalando drogas, em uma residência na Rua Mário José dos Santos. Com eles, os PMs apreenderam 10 pinos de cocaína e um recipiente com a droga, 21 pinos vazios, um celular e R$750,00.

Questionados pelos policiais, eles alegaram que haviam recebido o material de uma mulher desconhecida, vindo da Vila Delgado, em Barra Mansa.

Eles foram conduzidos à 100ª DP, onde a ocorrência foi registrada.