Dupla é presa por furto de veículo em Piraí

Piraí – A ação conjunta entre policiais civis da 94ª Delegacia de Polícia, policiais militares do 10º Batalhão e agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública de Piraí resultou na prisão de dois homens de 24 anos, responsáveis pelo furto de uma motocicleta, na manhã de ontem (2), no bairro Sarole.

“É fundamental ressaltar o papel da tecnologia na prisão desses dois homens. As câmeras da prefeitura foram essenciais para o sucesso da operação. Em poucos minutos, com as imagens do furto, conseguimos identificar os criminosos, prendê-los e recuperar o bem subtraído”, destacou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª Delegacia de Polícia de Piraí.

Durante a investigação, os policiais descobriram que os dois homens haviam furtado um carro e uma outra moto nesta mesma semana. Os suspeitos foram localizados em suas residências, presos e os veículos furtados, as duas motos e o carro, recuperados.

“A tecnologia tem sido uma das maiores aliadas das forças de segurança. As câmeras ajudam a proteger o cidadão de bem e, mais do que nunca, mostram que investir em monitoramento inteligente é investir em segurança pública de verdade. Com base nas imagens, os dois homens foram presos e vão responder por furto qualificado, crime que prevê pena de até 8 anos de prisão”, concluiu o delegado Antonio Furtado.