Dupla é presa por suspeita de tráfico de drogas em Três Rios

Matéria publicada em 30 de julho de 2020, 11:24 horas

Três Rios – Dois homens, de 24 e 25 anos, foram presos por policiais do 38º BPM na noite de quarta-feira (29), em Três Rios, por suspeita de tráfico de drogas.

De acordo com a PM, 30 pedras de crack, 15 buchas de maconha, 8 pinos de cocaína, além de R$332 em espécie, foram apreendidos.

O flagrante foi possível a partir de denúncias, que informaram a presença dos suspeitos na Rua C, no bairro Habitat, supostamente vendendo drogas. Cientes da denúncia, policiais do Serviço Reservado da Polícia Militar foram ao local e encontraram os suspeitos com todo o material.

A dupla foi encaminhada até a 108ª DP (Três Rios), permanecendo presa pelo crime de tráfico de drogas.