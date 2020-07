Dupla é presa por suspeita de tráfico e associação ao tráfico em Três Rios

Matéria publicada em 8 de julho de 2020, 09:19 horas

130 pinos de cocaína e a quantia em dinheiro de R$ 237,00 em espécie foram encontrados com os suspeitos

Três Rios – Dois homens, de 29 e 31 anos, foram presos por policiais do 38º BPM na tarde de terça-feira (07), no bairro Vila Isabel em Três Rios, por suspeita de tráfico de drogas.

De acordo com a PM, a dupla foi encontrada no Morro dos Caetanos, flagrada com 130 pinos de cocaína e a quantia em dinheiro de R$ 237,00 em espécie.

A ocorrência foi registrada na 108ª DP (Três Rios). Os suspeitos permanecem presos à disposição da Justiça pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas.