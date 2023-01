Dupla é presa por tráfico de drogas em Barra do Piraí - Diário do Vale

Matéria publicada em 25 de janeiro de 2023, 19:26 horas

Barra do Piraí – Agentes do 10° Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem, de 19 anos, e uma mulher, de 44 anos, por suspeita de tráfico de drogas. Ação foi realizada nesta quarta-feira (25), no bairro Oficinas Velhas, em Barra do Piraí. A droga que foi apreendida com os suspeitos ainda não foi contabilizada.

Segundo a PM, ao receberem informações sobre um ponto de tráfico de drogas, os policiais se dirigiram ao local e aguardaram para realizar a abordagem dos suspeitos. Durante a abordagem, os agentes encontraram parte das drogas apreendidas dentro da bolsa da mulher.

Ainda de acordo com os policiais, ambos os suspeitos afirmaram que mantinham mais entorpecentes em suas respectivas casas. Os agentes requisitaram por reforço e foram até as duas residências, onde encontraram o restante do material apreendido.