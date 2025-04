Dupla é presa por tráfico de drogas no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda

Volta Redonda – Dois homens foram presos por tráfico de drogas nesta quarta-feira (23), no bairro Dom Bosco. A ação foi realizada por agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), com apoio do serviço reservado da Polícia Militar, após denúncia feita por populares. As equipes receberam informações de que dois suspeitos estariam comercializando drogas na Avenida Paraíba. Após cerco tático no local indicado, os policiais conseguiram abordar os acusados.

Durante a revista, foi encontrada uma mochila contendo 57 tiras de maconha, 39 pedras de crack, 33 pinos de cocaína, três rádios comunicadores, três bases para rádio, uma bateria, R$ 100 em espécie e um telefone celular (iPhone). Os suspeitos foram conduzidos à 93ª Delegacia de Polícia.