Dupla é presa por tráfico e drogas são apreendidas no Estamparia em BM

Matéria publicada em 23 de maio de 2023, 10:24 horas

Ação policial está em andamento na manhã desta terça-feira

Barra Mansa – Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da 2ª Companhia do 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em Barra Mansa, realizam na manhã desta terça-feira (23), uma ação contra o tráfico de drogas na região do bairro Estamparia.

Até o momento dois suspeitos, sem idade revelada, foram presos, e grande quantidade de drogas, ainda a ser contabilizada, foi apreendida na Rua Eduardo Junqueira. Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a 90ª DP, onde a ocorrência foi registrada.