Dupla é presa suspeita de roubar R$76 mil em mercadorias de shopping em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 5 de janeiro de 2023, 19:16 horas

Suspeitos foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal na Via Dutra, na altura de Seropédica

Resende – Dois homens foram presos na tarde de quinta-feira (5), suspeitos de roubarem mercadorias de uma loja de esportes localizada no Shopping PátioMix, na altura do bairro Morada do Castelo, na entrada de Resende. Os produtos, avaliados em R$ 76 mil, foram recuperados pela Polícia Rodoviária Federal, na Rodovia Presidente Dutra, por onde os suspeitos trafegavam após deixarem o centro comercial.

De acordo com as autoridades, os produtos foram subtraídos quando o motorista do veículo os descarregava em uma área do shopping. Entre os itens estavam roupas e tênis de uma loja de esportes.

A prisão foi feita na Via Dutra, na altura de Seropédica, na Baixada Fluminense. Os agentes realizavam rondas quando foram alertados sobre o crime e que os bandidos estavam em um Fiat Ducato, branco.

Após receber ordem de parada, o motorista não respeitou e fugiu por cerca de um quilômetro, parando somente na altura do Km 214, quando foram alcançados. Três suspeitos fugiram para uma área de mata, sendo que dois deles foram capturados pelos policiais.

Os agentes descobriram que o carro utilizado por eles para cometerem o crime no shopping de Resende havia sido roubado no dia 19 de dezembro do ano passado, em São Gonçalo – região metropolitana do Rio. A minivan ainda estava com placa de outro carro.

A ocorrência foi registrada na delegacia de Resende (89ª DP).