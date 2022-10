Dupla rouba carro em Volta Redonda

Matéria publicada em 11 de outubro de 2022, 10:46 horas

Volta Redonda – Um veículo Hyundai HB 20, placa LUP-6505, foi roubado por dois homens, sendo que um deles estava armado de revólver. Eles renderam o dono do carro que estava estacionado na noite de segunda-feira (10), na Rua Jaime Pantaleão de Moraes, no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

Um dos criminosos usou a arma para bater no vidro do veículo e obrigar o motorista a sair do Hyundai. Um deles assumiu a direção do carro, enquanto o comparsa ocupou o banco do passageiro, fugindo em seguida.