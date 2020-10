Dupla suspeita de sequestro é presa pela PM em Rio Claro

Matéria publicada em 1 de outubro de 2020, 11:04 horas

Uma pistola calibre 380, municiada, foi apreendida; flagrante aconteceu na manhã desta quinta-feira, na RJ 155, próximo à entrada do Cemitério Novo, após perseguição

Rio Claro – Dois homens, que não tiveram a idade divulgada, foram presos por policiais militares na manhã desta quinta-feira, 01, na RJ 155, próximo à entrada do Cemitério Novo, em Rio Claro, por suspeita de sequestro e porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com a ocorrência, que segue em andamento, militares do DPO de Passa Três receberam informações de um PM da 4ª Cia, que ocupantes de um veículo, modelo GM Onix, haviam fugido após tentativa de abordagem, e, neste momento, houve perseguição.

Ao todo, cinco pessoas – sendo três vítimas e dois suspeitos, respectivamente – foram abordadas após a perseguição. A PM afirma que após revista, uma pistola calibre 380, com a numeração raspada e municiada, foi apreendida. Os militares também informaram que os reféns foram encontrados com as mãos amarradas com fitas e que os suspeitos estariam escoltando um caminhão com carga – não informada – supostamente roubada, a caminho de Mangaratiba. O veículo não foi localizado.

Após receber voz de prisão, a dupla foi conduzida para a 168º DP (Rio Claro) para registro de ocorrência.