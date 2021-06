Dupla suspeita de tráfico é detida pela PM em Volta Redonda

Matéria publicada em 11 de junho de 2021, 11:09 horas

Volta Redonda – Dois jovens, de 17 e 16 anos, foram detidos pela Polícia Militar na quinta-feira, 10, em Volta Redonda, suspeitos de tráfico, após serem flagrados com farto material entorpecente no Escadão da Rua G, no bairro Vila Brasília. A ocorrência foi registrada na 93ª DP.

Ao todo, foram apreendidos 30 e 32 trouxinhas de maconha, 47 pinos de cocaína, 12 pedras de crack, 01 rádio transmissor, 01 aparelho celular, R$91,00 em espécie e uma folha com anotações do tráfico.

Segundo consta na ocorrência, equipes do Grupamento de Ações Táticas e Serviço Reservado, estiveram no endereço após denúncia de tráfico de drogas. A PM informou que os suspeitos foram vistos vendendo entorpecentes e que durante abordagem, todo material foi encontrado em posse da dupla.

Após o flagrante, os jovens foram encaminhados para delegacia de Volta Redonda. Os suspeitos, apreendidos, foram autuados no Art 33 da lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas).

Mais apreensão

Dois jovens, de 22 e 20 anos, suspeitos de praticar assalto na Praça Japão, no bairro Vila Santa Cecília, foram presos por PMs do 28º Batalhão na noite dessa quinta-feira (10). Durante a ação, um simulacro de pistola e uma motocicleta foram aprendidos. A ocorrência foi conduzida para delegacia de Volta Redonda (93ª DP).

Os jovens foram detidos após uma testemunha, de 17 anos, relatar aos PMs que a dupla seria responsável por assaltar a população na praça onde aconteceu a abordagem. A informação também dava conta que os suspeitos têm costume de utilizar uma motocicleta durante o suposto crime.

Segundo os militares, foi feita revista pessoal nos suspeitos, onde uma réplica de arma de fogo foi encontrada com o rapaz de 20 anos. A PM também relatou que a testemunha esteve na delegacia e reconheceu os suspeitos. Na unidade policial, a dupla foi ouvida e liberada, para responder em liberdade. O simulacro, além do veículo, permanecem apreendidos.