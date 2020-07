Dupla suspeita de tráfico é detida pela PM em Volta Redonda

Matéria publicada em 20 de julho de 2020, 10:29 horas

Jovens de 17 e 24 anos foram flagrados com drogas, rádios transmissores e dinheiro dentro de condomínio no bairro Candelária, no domingo (19)

Volta Redonda – Dois jovens, de 17 e 24 anos, foram detidos por policiais militares na noite de domingo (19), em Volta Redonda, por suspeita de tráfico de drogas. Com a dupla, segundo a PM, foram encontrados: 20 trouxinhas de maconha, 15 pinos de cocaína, 04 pedras de crack, 02 rádios transmissores, um carregador para rádio, um celular e a quantia de R$ 388,00 em espécie. O flagrante aconteceu dentro de um condomínio localizado na Rua Mauro Francisco Torres, no bairro Candelária.

A PM esteve no local após denúncia, indicando que diversos suspeitos estariam vendendo drogas no endereço. Após cerco, a dupla foi vista pelos militares – entre outros suspeitos -, portando sacolas, fugindo do flagrante.

Segundo a PM, um dos jovens – mais velho – foi reconhecido por ser suspeito de ser o gerente do tráfico local. A PM afirma que após buscas no apartamento do suspeito, parte do material foi apreendido. De acordo com os agentes, o suspeito mais jovem foi encontrado no telhado de um dos blocos do condomínio com outra parte do material encontrado; como dinheiro, 15 pinos de cocaína, além de um rádio transmissor. A dupla foi encaminhada para a 93ª DP (Volta Redonda), permanecendo presa e apreendida respectivamente.