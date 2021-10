Dupla suspeita de tráfico fica ferida após troca de tiros com a PM em Volta Redonda

Matéria publicada em 21 de outubro de 2021, 09:40 horas

Volta Redonda – Um troca de tiros entre Policiais Militares do 28º Batalhão e dois suspeitos de tráfico de drogas, de 19 e 26 anos, foi registrada no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda, na noite de ontem (20). Durante o confronto, dois suspeitos ficaram feridos. Uma pistola calibre 9 mm com kit rajada, dois carregadores, 14 munições do mesmo calibre e um aparelho celular, foram apreendidos. A ocorrência foi apresentada na 93ª DP.

Segundo a PM, o confronto aconteceu no momento que agentes foram ao endereço para verificar denúncia de tráfico. A informação dava conta que suspeitos portavam armas de fogo. Ao chegarem, os PMs foram recebidos a tiros e houve confronto armado. Após cessar fogo, a dupla foi encontrada no chão, ferida.

Os agentes informaram que solicitaram apoio ao Centro de Inteligência de Segurança Pública (Cisp), que enviou viaturas de apoio. Também foi solicitado Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros para socorrer os baleados, levados para o Hospital São João Batista (HSJB). Nenhum policial militar ficou ferido.

De acordo com a PM, o suspeito de 19 anos foi autuado no artigo 121 e 20 combinado com artigo 14, II do Código Penal, artigo 16 da lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) e artigo 35 da lei 11.343/06 (Associação do Tráfico de Drogas). O outro suspeito, de 26, foi autuado no artigo 35 da lei 11.343/06 (Associação do Tráfico de Drogas).

Outro caso

Um jovem de 16 foi detido pela Polícia Militar nesta quarta-feira (20), próximo à torre de energia do bairro Vila Elmira, em Volta Redonda. Durante a ação, registrada na delegacia da cidade, uma granada foi apreendida. O suspeito, ferido após troca de tiros com a PM, está sob custódia da Santa Casa de Misericórdia.

PMs do 28º BPM estiveram no endereço após denúncia sobre a presença de homens armados, supostamente chefiados pelo suspeito de 22, com intuito de atacar o grupo rival e dominar o tráfico local. Os agentes informaram que durante tentativa de abordagem, foram recebidos a tiros e houve confronto armado; sendo que, após o final da troca de tiros, o jovem de 16 anos foi encontrado no chão, ferido, em posse de uma granada.

A PM relatou, através da ocorrência, que o suspeito assumiu fazer parte do grupo e tinha a função de “atividade”; e que caso a polícia chegasse, ele seria responsável de arremessar o artefato explosivo contra a Polícia Militar, que solicitou apoio para o local.

O jovem, autuado no artigo 35 da lei 11.343/06 (Associação do Tráfico de Drogas) e artigo 16 da lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), foi encaminhados pelo Samu para a Santa Casa. O outro suspeito, identificado, conseguiu fugir.