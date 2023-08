Duplicação da Serra das Araras será debatida em reunião na Câmara de Piraí

Piraí – A necessidade urgente de duplicação das pistas da Serra das Araras será debatida pela Câmara de Vereadores de Piraí, em reunião marcada para a próxima terça-feira (22), a partir das 15h30min, no plenário da Casa Legislativa. Representantes da concessionária CCR RioSP são aguardados para debaterem com os parlamentares e a sociedade civil piraiense o projeto que consta no novo contrato de concessão da Rodovia Presidente Dutra.

O traçado da Serra das Araras ainda é o original, de 1928, que não comporta o alto volume de carros e de caminhões. A CCR RioSP, ao vencer a licitação e renovar a concessão, projetou que até 2029 o trecho esteja com novas pistas. As obras têm previsão de início em março do próximo ano.

Segundo o projeto, a atual pista de subida passaria a servir para a descida, com quatro faixas, no lugar das duas atuais. A nova subida seria construída em paralelo, com viadutos e túneis, também com quatro pistas. O investimento previsto da concessionária nas obras de ampliação da capacidade de tráfego da Serra das Araras é de R$ 1,2 bilhão, com expectativa de gerar aproximadamente 2 mil empregos diretos e indiretos.