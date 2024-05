Duplicação: Serra das Araras será interditada para obras em junho

Sul Fluminense – As obras de duplicação na Serra das Araras começam à impactar o trânsito na Rodovia Presidente Dutra a partir de junho. Informações da Policia Rodoviária Federal (PRF), confirmam que no dia 5, haverá a primeira série de explosões controladas de rochas no trecho. De segunda a quinta-feira, a pista de subida da serra ficará fechada das 11h30 às 13h30, para explosões controladas. A pista de descida também a partir das 11h30, com previsão de fechamento de 30 minutos.

A PRF recomenda que, durante as atividades de explosão, os motoristas evitem passar pelo trecho da Serra das Araras nos horários previstos para as interdições (11h30 às 13h30). A PRF ainda recomenda, se possível, programar a viagem para passar pelo trecho antes das 11h ou após às 14h para evitar ficar no congestionamento.

Aos que preferirem saber rotas alternativas: veículos pesados (carga) e leves, sentido RJ, sair da Dutra no km 271 ou 264, acessar a BR-393 (Lúcio Meira) até Três Rios, acessar a BR-040 (Washington Luís) e seguir até o Rio de Janeiro. No sentido São Paulo, é só fazer a rota inversa (BR-040; BR-393; BR-116 Dutra)

Veículos leves, na altura do km 276 devem acessar a RJ-155 (Saturnino Braga), seguir até a BR-101 (Rio x Santos) em Angra e seguir sentido Rio de Janeiro. No sentido SP, seguir rota inversa (BR-101; RJ-155; BR-116 Dutra).