Durante chuvas fortes, desvio provisório no km 258 da BR-393, em Barra do Piraí, pode ser fechado temporariamente

Vassouras – Devido à previsão de chuvas intensas a partir desta quinta-feira (21), a Concessionária K-Infra orienta os motoristas a redobrar a atenção e a se prepararem para possíveis alterações em rotas que passem pelo KM 258 da BR-393, em Barra do Piraí, nos próximos dias.

Visando garantir a segurança e o bem-estar dos usuários, a concessionária pode fechar temporariamente o desvio provisório em ambos os sentidos se as condições climáticas exigirem.

O sistema Pare e Siga foi ativado no desvio provisório no dia 2 março, após uma tromba d’água que veio a destruir a pista na altura do KM 258, criando uma cratera no local. A rápida ação da concessionária em construir um novo trecho provisório pavimentado em menos de dez dias possibilitou a continuidade do fluxo de veículos, porém, a área permanece suscetível a alagamentos, exigindo monitoramento constante.

Para minimizar os transtornos, a K-Infra está acompanhando de perto as condições meteorológicas e a situação do tráfego, pronta para coordenar o fechamento do desvio se necessário. Aconselhamos os motoristas a evitarem a região durante períodos de chuva intensa e a ficarem atentos às sinalizações e atualizações sobre o clima.

Em caso de dúvidas ou para mais informações, entre em contato com nossa central de apoio ao usuário pelo número 0800 2853 393. Confira também as rotas alternativas disponíveis para contornar possíveis fechamentos

Para veículos de passeio

Sentido São Paulo: Acessar Barra do Piraí nos km 252 ou 255, retornando à BR-393 no km 259;

Sentido Barra do Piraí partindo de Volta Redonda: Acessar Barra do Piraí no km 259 da BR-393.

Para carretas e caminhões com mais de 2 eixos:

Sentido Nordeste partindo de São Paulo: Seguir pela Dutra e, posteriormente, pela BR-101;

Sentido Três Rios partindo de São Paulo: Seguir pela Dutra e, posteriormente, pela BR-040;

Sentido São Paulo partindo de Três Rios: Seguir pela BR-040 sentido Petrópolis e, depois, pela Dutra.