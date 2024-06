Dutra: CCR RioSP disponibiliza cabines exclusivas de autoatendimento

Sul Fluminense – Desde janeiro desse ano, a CCR RioSP oferece para os seus clientes cabines exclusivas de autoatendimento (ATM) em todas as seis praças de pedágio da Via Dutra – Arujá, Guararema (2), Jacareí, Moreira César, todas em São Paulo, e em Itatiaia, no Sul Fluminense.

Hoje, são 17 pistas em operação, mas até o fim do ano, segundo a concessionária, esse número deverá subir para 19. Nas pistas de autoatendimento, o motorista realiza o pagamento de forma rápida com cartão (débito ou crédito) por aproximação sem necessidade de senha, o que reduz significativamente o tempo de viagem.

Sinalização

Para orientar o motorista sobre a nova opção de pagamento, a concessionária instalou sinalização vertical (placas) antes das praças de pedágio. Também foi feita um balizamento diferenciado na cor azul para que os motoristas identifiquem rapidamente com mais facilidade as pistas ATM. O objetivo de introduzir mais essa tecnologia é o de proporcionar uma melhor experiência para clientes garantindo mais agilidade e facilidade, aumentado o conforto e segurança para quem trafega na Via Dutra.

O sistema é equipado com sensores que classificam cada veículo e exibem o valor na tela, permitindo que o motorista finalize o pagamento aproximando seu celular, relógio ou cartão com tecnologia NFC (por aproximação). A concessionária aceita as principais bandeiras de cartões do mercado.

O autoatendimento é mais uma facilidade entre as alternativas que o cliente pode optar para realizar as transações nas praças de pedágios. Ainda, a concessionária disponibiliza pistas automáticas que visam a passagem de veículos por cobrança realizada por meio de leitura do TAG através de operadoras.

Motoristas com TAG tem descontos na tarifa entre 5% e 73% na Via Dutra. A lista de empresas credenciadas pode ser acessada através do site da concessionária. O cliente pode buscar mais informações no Disque CCR RioSP 0800 017 35 36.

“Nosso compromisso é oferecer mais comodidade e segurança aos nossos clientes. As cabines exclusivas com a modalidade de pagamento já estão disponíveis em todas as praças de pedágio sob administração da CCR RioSP, melhorando a jornada de nossos clientes durante as viagens”, explica Rodolfo Borrel, gerente de Operações da CCR RioSP.