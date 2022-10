Dwayne Johnson e o seu Adão Negro chegam aos cinemas

Matéria publicada em 19 de outubro de 2022, 16:59 horas

Filme com super-heróis da DC Comics lembra os sucessos da Marvel

Chega aos cinemas esta semana o filme de super-heróis mais esperado do ano. “Adão Negro” estrelado pelo grandalhão Dwayne Johnson que entrou em seu personagem com todo o entusiasmo. Dizem que o famoso “The Rock” aceitou o projeto depois de fazer uma pesquisa com seus fãs. Ele perguntou qual o personagem que eles gostariam de vê-lo interpretar: Se o super-herói Shazan ou o super-vilão Black Adam, o Adão Negro. E os fãs responderiam que preferiam vê-lo dando vida a um grande vilão da DC Comics.

A produção milionária tem a direção de Jaume Collet-Serra e mostra o bandidão enfrentando a Sociedade da Justiça. Um time de super-heróis da DC que precedeu a famosa Liga da Justiça. Entre os mocinhos temos o ex-James Bond Pierce Brosnan colocando o capacete dourado do Doutor Destino, Aldis Hodge como o Homem Falcão Carter Hal, Al Rothstein como o Esmagador de Átomos e Quintessa Swindell como Ciclone. E no papel de uma jovem Amanda Weller temos a Viola Davis.

Quem já assistiu ao trailer do filme na internet ficou com uma sensação de dejavu. Ou seja, de que já vimos este filme antes. E é verdade. Os filmes da Marvel já exploraram as mesmas situações há cerca de seis anos atrás. Esse é o grande problema com os filmes baseados nos heróis da DC. Eles correm atrás da Marvel e estão sempre chegando atrasados.

Vejamos o roteiro do Adão Negro. O personagem recebeu os poderes dos antigos deuses egípcios há 5 mil anos atrás. Mas foi atraiçoado e aprisionado em uma tumba durante milênios. Ele desperta em nossa época e quer se vingar dos descendentes daqueles que o traíram. E começa a promover um quebra quebra épico.

Soa familiar? Claro que sim. É quase a mesma história que vimos no X-men Apocalipse que o Brian Singer dirigiu em 2016. No filme dos X-men tínhamos um mutante super-poderoso, chamado Em Sabah Nur que dominava o Egito no ano de 3.600 antes de Cristo. Ele sofria uma traição, era aprisionado em uma tumba durante milhares de anos e despertava na nossa época. Começava a destruir tudo o que via pela frente obrigando os X-men como o Professor Xavier, a Mística e a Tempestade a enfrenta-lo para salvar o mundo.

Outro filme da Marvel com roteiro semelhante foi “Os Vingadores- A era de Ultron”, que passou nos cinemas em 2015. Onde a turma do Capitão América enfrentava um super andróide, criado acidentalmente pelo Tony Stark. O cenário do confronto, num país do leste europeu chamado Sokovia, também lembra muito as cenas de batalha deste novo “Adão Negro”.

Mas tudo bem, filmes de super-herói não se destacam mesmo pela criatividade. Para os fãs o interessante é ver aqueles personagens dos desenhos animados da Liga da Justiça, como o Carter Hal e o Doutor Destino sendo interpretados por atores de carne e osso. E como aconteceu com o Senhor Frio do Arnold Schwarzenneger, naquele filme do Batman e Robin, o Adão Negro do Dwayne Johnson tem um lado bom. Ele só se sente deslocado e injustiçado e nossos heróis vão tentar convence-lo a passar para o lado do bem.

Pessoalmente acho que Dwayne Johnson rende mais interpretando personagens bem humorados, como aquele motorista de taxi divertido de “A montanha enfeitiçada” ou o barqueiro do Jungle Cruise. Mas vai ser interessante vê-lo tentando bancar o malvadão.

Jorge Luiz Calife