É hoje: Base do Resende estreia no Estadual a partir das 15h

Resende – As categorias de base do Resende estreiam na Copa Rio neste sábado (9). O sub-15 e 17 do Gigante do Vale recebem o Sampaio Côrrea no estádio do Trabalhador, às 15h e 13h, respectivamente, pela primeira rodada da competição. A entrada no estádio será liberada para os torcedores.

Vindo de uma grande campanha no Carioca sub-17 no segundo semestre, de 2023, quando a equipe se consagrou como vice-campeão da Taça Rio, enfrentando Botafogo na final, e sendo a primeira vez da categoria sub-17 do clube, chegando à uma final de campeonato. O técnico Adilson Machado, que segue no comando da equipe, com a estreia do preparador físico, Cláudio Pavão, projetou a estreia na competição.

“Começamos os trabalhos com a junção dos atletas 07 e 08, e foi preciso iniciar com o entrosamento dos que chegaram para agregar na categoria. O nosso objetivo é manter o mesmo nível de competitividade que tivemos no ano passado. Para este início do campeonato com uma estreia em casa contra o Sampaio Corrêa, sabemos que vai ser um jogo bem difícil, mas a nossa equipe está bem preparada e acreditando em uma boa campanha na Copa Rio”, destacou.

A partida diante do Sampaio Côrrea também será a estreia do técnico Cayo Victor à frente da categoria do sub-15.

“É o início de um ciclo importante na formação dos nossos atletas. A competição traz aspectos fundamentais para o amadurecimento deles. Esperamos transferir para o jogo boa parte do trabalho realizado durante a nossa pré-temporada. Além disso, darmos continuidade a uma sequência de 2 anos à frente desta geração”, projetou.

Metropolitano Série Prata

Já o sub-13 e 14 enfrentam o Boavista, às 15h40 e 14h, respectivamente, pela primeira rodada do Campeonato Metropolitan o Série Prata, no CT Real, em Guaratiba-RJ.

Leonardo Reis assumiu o cargo como técnico da categoria sub-14. Leonardo que era preparador-físico do sub-15, agora segue no comando da categoria de base.

“Estou muito feliz pela oportunidade de comandar o Sub-14, e espero conseguir contribuir ao máximo com o desenvolvimento dos atletas. Tivemos uma semana intensa e de muito trabalho, com todos os atletas já ambientados à metodologia do clube. Estamos com uma boa expectativa para esta estreia no Metropolitano, uma geração que já vem trabalhando junto há anos, por isso acredito que vamos conseguir bons resultados ao longo da temporada”, comentou. Com informações da Comunicação/RFC.