É vencer ou vencer !

Volta Redonda – O Voltaço encerrou na manhã de sexta-feira (6) a preparação para a partida decisiva contra o Paysandu na tarde deste sábado (7), às 18h, no Raulino de Oliveira.

A decisão vale o acesso à Série B de 2024 e, para conquista-lo, o Tricolor de Aço precisa vencer o time adversário por dois gols de diferença. Em caso de 1 gol de diferença, o Voltaço precisará de uma vitória do Botafogo-PB sobre o Amazonas.

Sem atletas suspensos, o técnico Rogério Corrêa terá força máxima para tentar colocar o Voltaço na segunda divisão nacional após 25 anos. Daniel Felipe, zagueiro do Voltaço, se recupera de uma cirurgia no joelho. Os zagueiros Marcão e Matheus Santos, e o atacante Douglas Skilo, voltam da suspensão e ficam à disposição do técnico Rogério Corrêa.

O Volta Redonda e o Paysandu já se enfrentaram sete vezes, com uma vitória para cada equipe e cinco empates, sendo todos os jogos pela Série C.

Na campanha da Série C, aliás, o Voltaço esteve em 24 jogos, com 12 vitórias, quatro empates, oito derrotas, 38 gols marcados e 26 gols sofridos.

Os ingressos para Volta Redonda x Paysandu estarão à venda nas bilheterias do Raulino de Oliveira a partir das 14h deste sábado (7). O torcedor do Voltaço que comparecer com a camisa do clube, ou com qualquer camisa amarela e preta no ato da compra, paga meia-entrada no valor de R$ 20. O Setor Laranja estará disponível para o Paysandu; o Azul, para o Volta Redonda; e o Verde, para gratuidade.