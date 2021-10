Matéria publicada em 25 de outubro de 2021, 17:45 horas

Valença- A fim de conscientizar e alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e do cólo do útero em Valença, a Equipe de Atenção Primária(EAP) da Unidade de Saúde do bairro Chacrinha, promoverá amanhã, dia 26 de outubro, a partir das 9 horas, palestras em alusão à campanha “Outubro Rosa”.