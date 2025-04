Economia do Rio cresce com 211 mil novos negócios em 2025

Estado do Rio – A economia do Estado do Rio de Janeiro recebeu um impulso no primeiro trimestre de 2025, com a abertura de 211.299 novos negócios. Deste total, 22.638 empresas foram registradas pela Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) e 88.661 correspondem a Microempreendedores Individuais (MEIs). O número representa não apenas um avanço no empreendedorismo fluminense, mas também um impacto significativo na geração de empregos e renda.

“Mais de 200 mil novos negócios registrados em três meses é uma excelente notícia para o Estado do Rio e demonstra a vitalidade do empreendedorismo fluminense. Esse crescimento não apenas movimenta a economia, mas também amplia as oportunidades de geração de empregos e renda para o nosso povo, em todas as regiões do estado. E é a comprovação de que quando o poder público atua de forma próxima ao cidadão, e com eficiência, os resultados aparecem”, declarou o governador Cláudio Castro.

O compromisso do Governo do Estado é manter um ambiente favorável para quem quer empreender no Rio de Janeiro, com menos burocracia e mais apoio e incentivo.

A Jucerja tem um papel importante no apoio aos microempreendedores, através do Centro de Atendimento ao Empreendedor (CAE), projeto em parceria com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) e o Conselho Regional de Contabilidade (CRCRJ). Atualmente, o CAE conta com 15 núcleos no estado, oferecendo orientações gratuitas para quem deseja formalizar seu negócio, além de suporte sobre obrigações e benefícios a respeito do MEI. De maio de 2024 a março de 2025, os CAEs ultrapassaram a marca de 22.929 atendimentos.

“Antigamente, após abrir o seu negócio, os microempreendedores individuais ficavam desassistidos. Por esse motivo, prestamos esse serviço gratuito de orientação aos MEIs nos nossos Centros de Atendimento”, afirmou o presidente da Jucerja, Sergio Romay.

O presidente lembrou ainda que o primeiro trimestre de 2025 se tornou o melhor de todos os tempos nos 216 anos de funcionamento da Jucerja, com a marca de 22.638 empresas abertas em território fluminense, no período. Esse total aumentou 31% em relação ao número alcançado nos três primeiros meses de 2024, quando foram registradas 17.258 novas empresas. Além disso, é 24% maior do que o antigo recorde, de 2022, que foi de 18.246 novos negócios abertos.

“Esse crescimento recorde demonstra a confiança dos empresários e empreendedores no estado e no trabalho que estamos desenvolvendo para desburocratizar, simplificar e agilizar os processos de abertura de empresas. Políticas públicas eficazes fazem a diferença na hora de transformar boas ideias em negócios formais e sustentáveis, incentivando pequenos empresários e microempreendedores a crescerem de forma estruturada”, avaliou Romay.