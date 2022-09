Edição 2022 dos Jogos Estudantis de Volta Redonda (Jevre) foi aberto nesta sexta-feira

Matéria publicada em 16 de setembro de 2022, 17:07 horas

Evento reuniu centenas de alunos e contou com a participação do bicampeão olímpico de vôlei Giovane Gávio

Volta Redonda- Após dois anos de espera causada pela pandemia de Covid-19, a edição 2022 dos Jogos Estudantis de Volta Redonda (Jevre), considerada a maior competição esportiva escolar do Sul Fluminense, teve início nesta sexta-feira (16).

A cerimônia de abertura foi realizada no ginásio do Clube dos Funcionários, onde reuniu centenas de alunos e contou com a participação do ex-atleta e bicampeão olímpico de vôlei Giovane Gávio, que acendeu a pira olímpica ao lado dos estudantes: Laysa, Sara e Deyvid. A Fanfarra do Colégio Estadual Glória Roussim e grupos da Smel (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer) animaram a festa.

O Jevre vai reunir mais de 2 mil atletas de 39 escolas das redes municipal, estadual e federal. Serão 24 modalidades esportivas com a estreia das disputas de Skate (street), Ginástica Rítmica e Ginástica de Trampolim. Também serão disputadas competição de Atletismo; Badminton; Basquetebol; Cabo de Guerra; Câmbio; Futebol Society; Futsal; Ginástica Artística; Handebol; Judô; Karatê; Natação; Queimada; Taekwondo; Tênis de Campo; Tênis de Mesa; Vôlei de Praia; Voleibol; e Xadrez.

O prefeito em exercício, Sebastião Faria, destacou que o esporte é um instrumento de inclusão social e que a realização do Jevre é a promoção de uma oportunidade de vida para muitos, além de hábitos saudáveis.

“É uma obrigação nossa estimular as crianças, os jovens a esta prática, que é uma política prioritária no governo Neto. A gente deseja que seja uma competição saudável, de respeito e integração entre as equipes”, declarou Faria.

Durante a abertura dos jogos, a secretária de Esporte e Lazer, Rose Vilela, deu as boas-vindas a todos os participantes, familiares e professores, e lembrou que a promoção da competição vai muito além dos resultados obtidos.

“Estamos voltando com força total. A pandemia de Covid-19 mostrou o quanto o esporte é importante em nossas vidas, não só para a saúde do corpo, mas da mente. Nos 41 dias de competição, queremos destacar os valores do esporte e fortalecer a prática dele nas nossas escolas e na cidade, garantindo qualidade de vida aos moradores. Após esses anos (sem a realização do Jevre), eu só tenho que ter gratidão pela oportunidade de retomá-los e agradecer a todos os parceiros, e ao prefeito Neto, que é uma inspiração para todos na nossa cidade e um incentivador dos jogos”, disse Rose.

O ex-atleta Giovane Gávio também destacou a importância de o esporte estar presente cada vez mais na vida das pessoas, principalmente das crianças e jovens. Ele lembrou que competições estudantis servem para fazer amigos, mas também aprender valores do esporte, como saber ganhar e perder e respeitar os mestres e professores.

“Fico muito feliz de ter essa oportunidade, de estar na abertura deste evento, com quase mil crianças e jovens, e ajudando a disseminar os valores do esporte. Fico muito contente de ver a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na figura da Rose, estar proporcionando isso a esses jovens. Eles precisam ter isso. Eu sou um exemplo, assim como tantos outros atletas e ex-atletas, de que o esporte deu certo. Hoje, com certeza, eles vão sair daqui mais felizes do que entraram”, afirmou.

Alegria e expectativa nas arquibancadas

E a expectativa pela abertura do Jevre tomou conta de quem vai participar e acompanhava a cerimônia. Como é o caso do estudante Leandro Henrique Gomes Cosme, de 10 anos, da Escola Municipal Professor Wladir de Souza Telles. “Estou muito animado, vai ser um jogo competitivo, muito difícil, mas se Deus quiser vamos ganhar”, disse ele, revelando participar pela segunda vez da competição neste ano.

A estudante Carolina Abrantes Bueno, do Colégio Anglo-Americano, vai participar das competições de handball e vôlei. Ela disse estar muito animada para o início das disputas, mas principalmente pelo o que o Jevre proporciona.

“Estou muito animada. Esporte desenvolve um espírito de equipe muito grande e a gente gosta muito. O esporte também é instrumento de socialização. Ele acolhe, motiva as pessoas, e ajuda na autoestima. Você acaba sentindo que sabe e consegue fazer coisas incríveis com o corpo”, disse Carolina.

Gustavo Fernandes da Silva, do Instituto Presbiteriano de Educação (Ipe), lembrou que o Jevre é um momento de celebração, união e que qualquer tipo de rivalidade fica de fora.

“Acho que vai ser maneiro. É um momento que a gente tem para poder se divertir, de união. Por enquanto vou participar do futsal, mas se tiver vaga em mais alguma modalidade, eu jogo também”, garantiu ele.

Jevre 2022

O Jevre 2022 terá 500 jogos, e mais de 1.000 eventos esportivos que serão realizados durante 41 dias, em várias instalações esportivas da cidade. Os estudantes são divididos por faixas etárias: Sub-9 (nascidos em 2013 e 2014) – em formato de festival; Sub-11 (nascidos em 2011 e 2012); Sub 13 (nascidos em 2009 e 2010); Sub-15 (nascidos em 2007 e 2008); e Sub-17 (nascidos em 2005 e 2006). As competições têm início no sábado (17), no Ginásio do Retiro, com disputas de Judô e Karatê.

Alunos/atletas classificados em 1º, 2º e 3º lugares em cada modalidade serão premiados com medalhas. Todas as escolas que se inscreveram receberão um troféu pela participação. Em relação à premiação geral para a unidade escolar campeã do Jevre 2022, será utilizado o critério de quadro geral de medalhas.

A cerimônia de encerramento oficial e entrega da premiação para a escola campeã geral do Jevre 2022 será no dia 28 de outubro, no Memorial Getúlio Vargas, na Vila Santa Cecília.