Edição Agulhas Negras do 48º Salão da Primavera de Resende, termina na próxima terça-feira

Resende- A edição Agulhas Negras do 48° Salão da Primavera, termina na próxima terça-feira, dia 8. A mostra, realizada pela Prefeitura de Resende, por meio da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, pode ser visitada de terça a sexta-feira, das 11h às 17h, no Museu de Arte Moderna de Resende.

Na edição deste ano, 48 artistas participaram da seleção, totalizando 108 obras avaliadas. Deste total, 55 foram selecionadas para compor a exposição.

O presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, Thiago Zaidan, lembra que a exposição está nos últimos dias e a população poderá prestigiar os artistas da região e suas obras.

-Por causa da Covid-19, a edição de 2020 não aconteceu, porém o 48º Salão da Primavera foi destinado para os municípios da região das Agulhas Negras, que contempla Resende, Quatis, Porto Real e Itatiaia. E este formato não será definitivo. Pretendemos voltar a abrir as inscrições nacionais para compor a exposição. O Salão da Primavera é tradicional no nosso município e busca incentivar as produções artísticas locais, que serão destinadas ao acervo de museus. Além de valorizar a nova geração de artistas e também a cultura. Lembrando que a pandemia não acabou, portanto ainda é obrigatório o uso correto da máscara no interior do museu e a higienização das mãos – disse Thiago Zaidan.

O Museu de Arte Moderna de Resende (MAM) fica situado na Rua Dr. Cunha Ferreira, nº 104, no Centro Histórico. Mais informações e visitas agendadas pelo telefone: (24) 3360-4470. A entrada é gratuita.