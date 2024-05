Edição Elas: CarFest vai reunir mais 600 ofertas de veículos na Ilha São João, em VR

Volta Redonda – A 11ª edição do CarFest – o Feirão de Carros de Volta Redonda – terá um diferencial este ano. Será a primeira edição voltada para as mulheres, com atendimento especializado e descontos para o público feminino. A ‘Edição Elas’ começa nesta sexta-feira (24) e vai até domingo (26), das 8:30h às 19:30h, na Ilha São João, em Volta Redonda. A entrada será um quilo de alimento não perecível. O evento, organizado pela Associação dos Revendedores de Veículos Automotores (Arva) e pelo Banco Omni, terá mais de 600 carros e motos com as melhores taxas do mercado. O feirão terá R$ 10 milhões de créditos pré-aprovados, sendo a metade para as mulheres. Durante o evento, os clientes terão analistas de crédito no local para aprovação imediata, mesmo com score baixo e pequenas restrições.

“Os homens serão bem-vindos, mas as mulheres terão condições especiais de taxas e crédito mais flexível. Sobretudo a mulher empreendedora, que gera riquezas e empregos na região”, frisou o Agente Omni, Marcelo Pessoa Seixas. De acordo com o agente, as mulheres que prestigiarem o feirão terão atendimento especializado.

“Os feirões sempre foram ambientes predominantemente masculinos. Neste evento, cada loja terá uma mulher para atender outra mulher (caso ela prefira). A mulher é maioria da população e está presente nas tomadas de decisões de compra das famílias. Além disse, é mais responsável com o orçamento doméstico e a inadimplência das mulheres é historicamente mais baixa. Somos o 1º banco a ter esse olhar diferenciado e acolhimento para a mulher, entendendo que ela quer igualdade e não privilégios. Sendo assim, esse evento terá esse toque feminino e de empoderamento”, salientou.

Crédito será avaliado de forma humanizada

De acordo com Marcelo Pessoa, a equipe de atendimento do evento poderá orientar e avaliar o crédito dos clientes de forma humanizada e consultiva. “Não será a máquina que decide. Cada cliente será atendido por uma pessoa que analisará e avaliará a sua proposta de compra com viés de aprovar o crédito e não de encontrar apontamentos para recusar. Cada loja levará para o feirão seu estoque de carros e motos”, explicou Marcelo, enfatizando que cada lojista terá preços diferenciados e mais flexibilidade de negociação.

O agente Omni ainda reforçou que a entrada para a compra do carro poderá ser facilitada. “Serão mais de R$ 10 milhões em créditos pré-aprovados, sendo R$ 5 milhões destinados ao público feminino”, frisou.

Além das facilidades, os compradores terão condições promocionais, como garantia de 1 ano de motor e caixa para os carros até 15 anos de uso, desde que financiados pela Omni. “E ainda a possibilidade de sair do evento com seguro contra roubo e furto, taxas mais baixas que a praticada no dia a dia, entrada facilitada e até alguns modelos de carros, sem entrada”, enumerou Marcelo. Ele destacou que, como a taxa Selic está em queda, os juros serão mais baixos. “Além disso, conseguimos tabelas promocionais exclusivas para esse evento. As taxas serão as mais baixas, que as praticadas no dia a dia. Levando sempre em consideração o perfil de risco e score do cliente”, enfatizou.