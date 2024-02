Edifícios e Condomínios: Trabalhadores fundam Sindicato no Sul Fluminense

Volta Redonda – Trabalhadores de edifícios e condomínios da região fundaram, nesta quarta-feira (28), o SindTecSul (Sindicato dos Trabalhadores de Edifícios e Condomínios do Sul Fluminense). O ato ocorreu durante assembleia realizada no Clube Fotofilatélico de Volta Redonda. A presidente eleita foi Catarina Genoveva da Silva Valente, que tem experiência de mais de 20 anos na área sindical.

“Assumo o compromisso de fortalecer a categoria, ressaltando a importância de melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, muitas vezes negligenciados nas políticas sociais”, disse a presidente eleita.

A diretoria executiva da entidade é composta por Wallace de Mello Peixoto, vice-presidente; Álvaro Ribeiro Xavier, diretor Administrativo e Financeiro; Karine Monteiro Valente diretora de Planejamento; Laiana da Silva Assis, diretora Social; Ana Paula Paiva dos Santos, diretora de Patrimônio e Gabriela Leopoldino Batista, diretora de Assuntos Jurídicos.

Segundo a diretoria, além de representar os interesses da categoria, o SindTecSul promoverá atividades de lazer e capacitação profissional para seus associados.

Presenças

Estiveram presentes na cerimônia, a presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Glória Celestino Laureano Trotte e o advogado e consultor jurídico Daniel Souza Silva, membro da Comissão de Compliance da OAB -VR, da Comissão da Verdade de Barra Mansa e da Comissão interdisciplinar do Ministério Público Federal sobre as violações aos Direitos Humanos no Regime Militar. Eles ressaltaram a importância do sindicato para a região e a necessidade de união para enfrentar desafios.

A assembleia também contou com a participação de Jean Carlo Gomes, presidente da Academia Voltarredondense de Letras; Regina Célia de Oliveira, presidente da ONG Arte de Todo Lugar; Edson Brum, diretor de Comunicação da Frente Leste de Barra Mansa; e Jânio Lúcio Lacerda, sindicalista e presidente do Grêmio da Laminação da CSN entre 1998-2004. Wilton de Melo Peixoto, representante UGT – União Geral dos Trabalhadores e da FETHERJ – Federação dos Empregados nas Empresas de Asseio e Conservação, Limpeza Urbana, Turismo e Hospitalidade do Rio de Janeiro também participou da assembleia de fundação.

“O SindTecSul, comprometido com transparência, ética e representatividade, promete uma atuação focada nos interesses dos trabalhadores de edifícios e condomínios. A entidade visa ser um ponto crucial de apoio para a categoria, fortalecendo laços entre os profissionais e promovendo uma representação eficaz de suas necessidades”, disse a presidente.