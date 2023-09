Edimar diz que sindicato quer volta do turno de seis horas

Volta Redonda – O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Edimar Miguel, convocou uma coletiva de imprensa na manhã desta quinta (28) para informar que pretende retomar o turno de revezamento de seis horas nas siderúrgicas da região. Ele afirmou que o acordo que permite o turno de revezamento de oito horas termina no fim de outubro para a ArceloMittal, que tem unidades em Barra Mansa e Resende, e no fim de novembro para a CSN, que trabalha em regime de turnos de revezamento em alguns setores da Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda.

Segundo Edimar, as conversações com a ArcelorMittal já começaram. A empresa demonstrou interesse em manter o turno de oito horas, mas o sindicato, que defende os turnos de revezamento de seis horas, informou que pretende fazer uma pesquisa com os trabalhadores, para saber se eles pretendem negociar a manutenção do turno de oito horas e, caso positivo, qual seria a compensação que eles desejam receber.

Já a CSN ainda não chamou o sindicato para negociar, e, segundo Edimar, se não houver negociação, o turno de seis horas retorna automaticamente a vigorar ao fim do prazo do acordo atual, que é 30 de novembro.

O sindicalista destacou os principais motivos para defender o turno de seis horas: um deles é a segurança no trabalho; Edimar argumenta que, com duas horas a menos no turno, o trabalhador consegue permanecer mais atento, o que contribui para reduzir a quantidade de acidentes.

“Só este ano foram três acidentes fatais na CSN. Três trabalhadores saíram de casa para ganhar o pão de cada dia e não retornaram”, disse Edimar.

Outro argumento a favor do turno de seis horas é o aumento no tempo que o trabalhador terá para conviver com a família: “Serão mais duas horas por dia de convívio familiar, o que contribui muito para melhorar a qualidade de vida”, afirma.

Edimar argumentou ainda que o turno de seis horas, só na CSN, deve implicar a contratação de aproximadamente 1.500 trabalhadores, sem redução de salário para quem está atualmente no turno de oito horas, o que vai beneficiar a toda a sociedade, já que alguns milhões de reais por mês serão injetados na economia.

Sobre as possíveis compensações financeiras, Edimar afirmou que o dinheiro extra viria à custa de menos qualidade de vida e risco de acidentes, sem contar que a gratificação não conta para efeito de aposentadoria, o que fará falta no futuro.

Turno fixo

Sobre a possibilidade de implantação do turno fixo, que poderia trazer a manutenção dos turnos de oito horas, Edimar comentou que a CSN usou essa prerrogativa em Minas Gerais, mas o resultado foi a obrigação de pagar duas horas extras por dia a todos os trabalhadores que fazem turno, o que acabou deixando de ser financeiramente interessante para a empresa.