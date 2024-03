Edimar e outros diretores do Sindicato dos Metalúrgicos travam ‘guerra’ de boletins

Volta Redonda – A disputa pelo poder no Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense teve mais lances nos últimos dias: primeiro, o presidente eleito Edimar Miguel publicou na terça-feira (5) um edital informando a categoria que haverá duas assembleias gerais na próxima segunda-feira (11).

Os metalúrgicos vão deliberar sobre o ato da Presidência que anulou a decisão da diretoria administrativa fazendo um remanejamento dos cargos na instância executiva da entidade na primeira assembleia, marcada para às seis da manhã em primeira convocação e seis e meia da manhã em segunda.

Mais tarde, ao meio-dia em primeira convocação e 12h30min em segunda, vai ser discutida a alteração dos capítulos III e IV do Estatuto do Sindicato.

— Essa assembleia ficará para a história do nosso sindicato, já que é a partir daqui que daremos um novo comportamento para tomada de decisões, ações políticas e administrativas que serão decididas pelos 40 diretores — escreve Edimar no boletim.

Nesta quarta-feira (6) estava marcada a prestação de contas sobre os 142 saques, no valor aproximado de R$ 670 mil, nas contas do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense. O secretário de Finanças (na composição da chapa eleita) Alex Sandro Silva iria apresentar seu relatório ao Conselho Fiscal.

Em vídeo publicado nas redes sociais do sindicato, Alex Sandro Silva, afirma que estava pronto para fazer a prestação de contas, mostrando uma pilha de pastas-arquivo a seu lado. Segundo ele, o Conselho Fiscal deixou o encontro quando soube que o evento – e a justificativa dos gastos – seria transmitido ao vivo pelas redes sociais do sindicato.

— Eles (o Conselho Fiscal) afirmaram que não queriam porque eles iriam recolher os documentos — disse Alex Sandro.

Também no dia 6, o Grupo dos Cinco, formado pelos integrantes da diretoria executiva que romperam com o presidente eleito, publicou um boletim convocando os trabalhadores para participarem da campanha salarial da CSN.