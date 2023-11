Edimar Miguel diz que espera nova proposta da CSN

Volta Redonda – Em vídeo postado no Instagram, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Edimar Miguel, confirmou ter recebido ofício da CSN marcando uma negociação para a próxima segunda-feira (27). Ele também afirmou que espera que a empresa apresente uma nova proposta para a renovação do acordo do turno de revezamento, já que a primeira foi rejeitada. A reunião foi solicitada pelo sindicato quando informou à empresa, oficialmente, o resultado da votação do dia 21, em que os trabalhadores rejeitaram a oferta de R$ 5 mil como compensação pela renovação do acordo do turno de oito horas por dois anos.