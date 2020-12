Edinho Bicheiro morre de Covid-19

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2020, 22:59 horas

Volta Redonda – Morreu Edson Corrêa Pereira, o Edinho Bicheiro, por volta das 22 horas desta quarta-feira, antevéspera do Natal. Era considerado um dos líderes do jogo de bicho na cidade. Tinha comorbidades- como diabetes e sobrepeso – e foi o herdeiro de Enisval Tomé no jogo de bicho do município. Estava internado no Hospital Unimed de Volta Redonda.

Ainda não há informações sobre o local e horário do velório e enterro.