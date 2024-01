Edital de emergência do Bracuí recebe inscrições até sexta

Angra dos Reis- Estão prorrogadas até a próxima sexta-feira, 2 de fevereiro, as inscrições de projetos culturais relacionados ao edital de emergência do Bracuí, que vai atender os fazedores de cultura da região atingidos pelas fortes chuvas do dia 8 de dezembro de 2023.

O objetivo do edital organizado pela Secretaria de Cultura e Patrimônio é atender aos artistas da localidade que perderam documentos, instrumentos musicais, portfólios e material digitalizado, garantindo oportunidade de renda aliada à oferta de arte e cultura para a comunidade local.

As atividades culturais contempladas pelo edital serão realizadas no decorrer do ano de 2024, a partir da demanda de atividades apoiadas ou realizadas pela Secretaria de Cultura e Patrimônio na região atingida.

O edital de emergência cultural foi publicado no Boletim Oficial nº 1818, de 5 de janeiro. As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de fevereiro. Os interessados devem preencher formulário de inscrição no site da Prefeitura – www.angra.rj.gov.br – e anexar os documentos solicitados. Dúvidas e/ou informações a respeito do edital podem ser esclarecidas pelo e-mail [email protected].