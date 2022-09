Edital do primeiro concurso público para o Angraprev é publicado

Matéria publicada em 24 de setembro de 2022, 08:52 horas

Há vagas para cargos de nível médio, técnico e superior com salário a partir de R$ 2.780 mais cartão-alimentação no valor de R$ 616

Angra dos Reis – O Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis (Angraprev) abriu o primeiro concurso para o quadro de pessoal permanente da autarquia, além de formação de cadastro de reserva. O edital 001/2022, com todas as informações detalhadas, foi publicado quinta-feira (22), no Boletim Oficial do município de Angra dos Reis Nº1563 https://www.angra.rj.gov.br/downloads/bo/BO-1563_de_22-09-2022.pdf

São vagas para nível médio (Agente Previdenciário) com salário de R$ 2.780,84; para o nível técnico (Agente Previdenciário em Análise Contábil e técnico Previdenciário em suporte de TI) com salário de R$ 3.281,92 e para nível superior (analista Previdenciário, Analista em Segurança da Informação, Analista de Controle Interno, Assistente Social e Contador) com salário de R$ 3.575,92. Para todos os cargos, além do salário, o funcionário receberá cartão alimentação no valor de R$ 616,00.

As inscrições, que podem ser realizadas apenas via internet através do endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, foram abertas nesta sexta-feira (23) e vão até às 23h59 de 3 de novembro de 2022. O candidato terá sua inscrição confirmada somente após o recebimento, pela Instituto AOCP, através do banco, do pagamento de sua taxa de inscrição.

Para os cargos de nível médio, o valor da taxa de inscrição será de R$60,00; para técnico, de R$ 75,00; e para superior de R$ 90,00. O candidato poderá efetuar inscrição para mais de um cargo do concurso, desde que a prova objetiva seja realizada em períodos diferentes, ou seja, um com prova no período da manhã e outro no período da tarde.

O concurso para Angraprev, que será realizado pelo Instituto AOCP, terá provas objetivas de Língua Portuguesa, Matemática, além de noções de Informática, de Direito Constitucional e de Direito Administrativo. As provas estão previstas para serem aplicadas em 4 de dezembro de 2022, em horário e local a serem informados posteriormente no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br e no cartão do candidato. Havendo alteração da data prevista, a prova poderá ocorrer em sábados, domingos e feriados.