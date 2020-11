Ednardo Barbosa é reeleito em Pinheiral

Matéria publicada em 15 de novembro de 2020, 23:38 horas

Prefeito conquistou 8.288 votos

Pinheiral – Com 100% dos votos válidos apurados, Ednardo Barbosa (PSC) foi reeleito prefeito em Pinheiral. Ao todo, Ednardo conquistou 8.288 votos, com 64,67% e seguirá à frente no cargo ao lado do Vice-Prefeito, Sediene Maia.

O prefeito reeleito votou pela manhã no CIEP 291 Dom Martinho Schlude e disse que no momento da votação, que estava confiante de que a população iria reconhecer o trabalho realizado na cidade pela sua gestão.

Ednardo acompanhou a apuração em sua casa, acompanhado da família e apoiadores.