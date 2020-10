Ednardo Barbosa fará carreata neste sábado em Pinheiral

Matéria publicada em 8 de outubro de 2020, 20:02 horas

Pinheiral- O prefeito, Ednardo Barbosa (PSC), candidato à reeleição em Pinheiral usou as suas redes sociais para convidar à população para o primeiro “Adesivaço Drive-in” da coligação ‘Continuar a Avançar’, que será realizado neste sábado, dia 10, de 9h às 12h. E, a partir das 13 horas, os carros iniciarão uma carreata que irá percorrer os bairros da cidade. O adesivaço será na Rua Domingos Mariano (próximo ao Capitólio Futebol Clube), sentido às Praças Brasil e Teixeira Campos, no Centro.

Em vídeo o prefeito aproveitou para frisar que serão respeitadas todas as recomendações para evitar o contágio da Covid-19 e que é importante que as pessoas, que receberão seus adesivos sem precisar sair do carro, não se esqueçam de ir de máscara.

– Vamos cumprir todo o protocolo de combate à Covid-19, usando máscara e álcool em gel. Eu convido você e toda a sua família para estar com a gente neste sábado. E, logo em seguida, ao meio-dia, faço convite para que retorne e faça parte da nossa carreata, que irá percorrer todos os bairros de Pinheiral, levando oficialmente a nossa candidatura, em especial aos bairros de Pinheiral. Então eu faço esse convite, no sábado, às 9 horas, para o nosso primeiro adesivaço e no dia 15 de novembro, é 20 para continuar avançando – disse Ednardo Barbosa.

Ednardo Barbosa é candidato à reeleição junto a sua vice, a professora Sediene Maia. A coligação ‘Continuar a Avançar’ reúne os partidos PSC, DEM PSL, PP, MDB, PL, PTB. Compõe a base do prefeito 49 candidatos a vereador.