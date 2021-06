Edson Quinto e diretor do Saae visitam bairro Santa Rita do Zarur

Matéria publicada em 21 de junho de 2021, 17:25 horas

Volta Redonda РO vereador Edson Quinto, o diretor do Saae, Paulo César de Souza, e o engenheiro Sérgio Meira Silva visitaram o bairro Santa Rita do Zarur, nesta segunda-feira (21), em Volta Redonda.

O vereador √© autor da indica√ß√£o 1441/2021, apresentada no in√≠cio do m√™s, na C√Ęmara Municipal, pedindo um estudo t√©cnico para instala√ß√£o de rede de √°gua pot√°vel e coleta de esgoto em toda extens√£o da Rua Campinas, que liga Santa Rita do Zarur e o Verde Vale. A realiza√ß√£o das obras garantiria √°gua tratada e rede de esgoto para 1.255 fam√≠lias e 55 com√©rcios.

Edson, Paulo César e Sérgio foram até o bairro para verificar a reivindicação feita pelos moradores e comerciantes dessas localidades. As comunidades reclamam do serviço de abastecimento de água potável e pedem um tratamento devido do esgoto. Eles afirmam que por falta de uma rede de esgoto precisam conviver com mau cheiro e mosquitos.

O vereador disse que acompanha todas as suas indica√ß√Ķes e projetos passo a passo.

– Ouvindo os interessados pela demanda‚ÄĚ, que nesse caso s√£o os moradores e comerciantes. Ele disse ainda que participa dos estudos com os profissionais desde as pesquisas at√© a conclus√£o da obra – concluiu.