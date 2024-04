Edson Quinto se reúne com representantes da APADEM, ARFLORESER e SPA

Resende – O vereador Edson Quinto, Presidente da CMVR, e o vereador e ex-secretário da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência – Pastor Washington receberam na tarde desta quinta-feira (25), no Salão Nobre, representantes da APADEM, ARFLORESER e SPA. O assunto abordado foi as causas e consequências que o barulho dos fogos de artifício causam nas pessoas com transtorno do espectro autista e nos animais.

O encontro já começou a construir um Projeto de Lei que contemplará o tema “fogos de artifício – NÂO”, levando em consideração ideias, experiências e fatores indesejáveis para valer os direitos e deveres dos cidadãos que será apresentado em breve. A próxima reunião já tem data e local, será na Câmara, no dia 06 de maio, às 15 horas.

Na encontro participaram o Presidente, o vereador Pastor Washington, Igor Reis Moreira Mathias- Diretor da Sociedade Protetora dos Animais; Danielle Tomé, pedagoga; servidora pública e mãe de uma pessoa com autismo, representando pais e responsáveis por pessoas com deficiência, servidores públicos municipais/VR; Thaís Vasconcelos – mãe atípica e Presidente da Associação de Pais de Autistas e Deficientes Mentais; Elisângela uma das integrantes da Diretoria da ARFLORESER- Associação Autismo em Rede e Priscila Fonseca Martins- mãe atípica.