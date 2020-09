Edson Ranchão e Zizinho são confirmados como pré-candidatos à Prefeitura de Bananal

Matéria publicada em 13 de setembro de 2020, 18:46 horas

Convenção do PDT e MDB aconteceu neste sábado em evento seguindo protocolos de controle devido a pandemia

Bananal (SP)– O PDT de Bananal confirmou o nome de Edson Ranchão e de Seu Zizinho como pré-candidatos a prefeito e vice, respectivamente, em uma aliança entre a sigla e o MDB. O anúncio oficial ocorreu neste sábado, dia 12, após convenção do PDT e MDB ocorrida na Rua Palha, na região Central de Bananal.

Os dois partidos ainda confirmaram candidatos a vereador que buscam vagas na Câmara Municipal. A convenção reuniu apenas pré-candidatos a prefeito, vice e vereadores seguindo controle do protocolo da pandemia da Covid-19. Depois da reunião, Ranchão, Zizinho e alguns pré-candidatos a vereador percorreram a região central da cidade.

Em sua primeira declaração após a confirmação, Ranchão disse que Bananal precisa de mudanças para reencontrar sua posição de destaque no cenário regional e nacional, como cidade importante para o agronegócio, o turismo, o artesanato e outras atividades econômicas.

– Bananal foi a cidade mais importante do país durante o ciclo do café. Com o tempo isso se perdeu e até mesmo o turismo rural, o turismo histórico e o ecoturismo ficaram abandonados. Os últimos governos não deram a importância que a rede hoteleira e a rede gastronômica mereciam. Temos projetos consolidados para estes seguimentos e vou apresentar no meu Plano de Governo e durante a campanha. Queremos reconstruir nossa cidade – explicou o pré-candidato.

Edson Aguiar, conhecido como Ranchão é do Distrito de Rancho Grande, em Bananal. É casado, tem um filho de 3 meses e é comerciante. Em 2016 disputou as eleições para vereador. Em 2018, foi a candidato a deputado estadual.

Vice Zizinho participou do Programa Lar Doce Lar – Funcionário público há mais de 30 anos, Seu Zizinho é figura querida na cidade de Bananal. Foi motorista de ambulância na unidade hospitalar do município. Em 2010, a Família Nogueira, do Seu Zizinho foi contemplada com o Programa Lar Doce Lar, do Caldeirão do Hulk, da Rede Globo. O programa transformou a vida da família e da Capotaria do Zizinho.

Zizinho explicou que entrar na vida pública como pré-candidato a vice-prefeito é um sonho antigo. – Mas eu tinha perdido o encanto com a política, estava desacreditado. Não tinha mais esperança de que a minha Bananal poderia se levantar. Mas aí tive oportunidade de ouvir as propostas do Ranchão e isso me comoveu. Conversei com minha família e coloquei meu nome para ajudar no projeto de reconstrução de Bananal – destacou.

Bananal é cidade mais importante do Vale Histórico Paulista, possui cerca de 11 mil habitantes e sua economia é voltada para o turismo, agronegócio, comércio e madeireiras. Bananal chegou a avalizar para o Império empréstimos feitos em bancos ingleses, chegando a cidade ao luxo de possuir, por algum tempo, moeda própria. Com a decadência do café, as fazendas passaram para a pecuária leiteira.