Eduardo Paes empossa Fátima Lima como presidente do PSD de Barra Mansa

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2021, 15:52 horas

Evento também contou com a presença do prefeito Rodrigo Drable e outras autoridades

Barra Mansa – O presidente regional do PSD (Partido Social Democrático) e prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, empossou na noite desta segunda-feira, 20, a vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima, como presidente da comissão provisória da sigla no município. O evento aconteceu na Câmara Municipal, no Centro, e contou com a presença do prefeito Rodrigo Drable, do presidente do Legislativo, Luiz Furlani, do comandante do 5º CPA (Comando de Policiamento de Área), Coronel Malheiros, vereadores, secretários municipais e demais autoridades.

Na oportunidade, Paes empossou a nova executiva com Fátima Lima como presidente; o vereador José Marques como vice; Fanuel Fernando como tesoureiro; Deonil Costa como segundo tesoureiro; Deviane Costa como secretária; Francyne Lima como segunda secretária; e Eros dos Santos, Cátia Batista, Vicente Reis e Vanessa Nascimento como vogais.

Segundo o presidente regional do PSD, Eduardo Paes, sua relação com a vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima, foi de muita admiração, o que a credenciou a assumir o cargo no município. “Minha relação com a Fátima foi de amor à primeira vista e muito desse carinho que tenho por ela é por conta do prefeito Rodrigo Drable, que sempre falou muito bem a seu respeito, principalmente pela sua ética, firmeza, correção e pela defesa dos bons valores. É uma honra estar empossando a Fátima como presidente do PSD de Barra Mansa e tenho certeza que teremos muito trabalho pela frente”, revelou, aproveitando a oportunidade para cumprimentar o vice-presidente da legenda no município, o vereador José Marques, que está no seu sétimo mandato.

A vice-prefeita Fátima Lima agradeceu a oportunidade e prometeu muito trabalho. “Estou feliz de receber aqui na Casa Legislativa pessoas tão queridas, como o nosso presidente Eduardo e todos os presentes. Agradeço a Deus por proporcionar momentos tão maravilhosos como estes e caminhar com pessoas do bem. Estou muito alegre. O PSD tem compromisso com o social e essa já é minha bandeira de anos e anos na política. Neste grupo existem muitas pessoas capacitadas e vamos unir forças para fazer uma boa política. Atender a necessidade dos mais vulneráveis e defender a democracia são nossos objetivos. Vamos trabalhar juntos também com o prefeito Rodrigo Drable, uma pessoa a qual tenho muito respeito, carinho e amizade. Uma parceria muito boa que trabalha junto por Barra Mansa”, revelou.

O prefeito Rodrigo Drable afirmou ver com bons olhos esta união com o prefeito da capital, Eduardo Paes. “A Fátima é uma amiga, confidente, parceira e companheira. Tenho um amor fraterno imenso por ela e construímos uma amizade verdadeira. Também confio muito no Paes, já estivemos juntos em outras oportunidades e acredito nas características de grupo que ele consegue formar. Tem meu total respeito e admiração”, concluiu Drable.