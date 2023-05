Educação Ambiental é tema de evento em escola de Piraí

Matéria publicada em 18 de maio de 2023, 18:19 horas

Piraí – A Escola Municipal de Lajes, em Ribeirão das Lajes, realizou nesta quinta-feira (18), uma mesa redonda com alunos e profissionais da escola para falar sobre meio ambiente. O evento aconteceu em parceria com as secretarias de Educação e Saúde, e com o Projeto Perenizar. O debate é uma das atividades que fazem parte do I Fórum de Educação Ambiental da Escola de Lajes, que tem o objetivo de ampliar o debate sobre a preservação do meio ambiente e estimular práticas sustentáveis. O Fórum terá, ainda, ações abertas à comunidade no sábado (20), a partir das 8h.

De acordo com o diretor da unidade escolar, Luiz Guilherme de Souza Xavier, o tema é tratado com grande importância pela Equipe Diretiva e professores. “Temos buscado nos engajar cada vez mais na questão da Educação Ambiental. Esse momento é um marco importante para consolidar as iniciativas e projetos que a escola vem desenvolvendo. Muitos braços estão realizando ações importantes e estão colaborando com esse evento”, conta Luiz Guilherme.

Durante a mesa redonda, voltada a profissionais e alunos, foram abordados assuntos como sustentabilidade local, recursos hídricos locais, agricultura sustentável, cuidados com arboviroses (doenças transmitidas por vírus, através dos mosquitos) e proteção e manejo de animais.

Os temas foram discutidos por professoras de ciências da própria escola e representantes do Grêmio Estudantil, Projeto Perenizar, Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, Cedae, IFRJ Pinheiral e Vigilância Sanitária de Piraí.

A concessionária de água e esgoto Rio Mais, também esteve presente com o Laboratório Móvel de Tratamento de Água. O veículo é adaptado com os equipamentos necessários para a realização das análises de qualidade da água, e permite aos estudantes aprenderem sobre o processo, além de destacar a importância da consciência ambiental e do saneamento básico.

No sábado (20), haverá atividades que incluem oficinas, gincanas, vacinação de crianças de nove a 14 anos e o Ecobrechó, que arrecadará fundos para a ONG Bem-Estar Animal e Ambiental.