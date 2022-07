Educação de Barra do Piraí realiza capacitação de merendeiras

Matéria publicada em 21 de julho de 2022, 16:25 horas

Barra do Piraí- Na manhã desta quinta, 21, aconteceu a capacitação anual das merendeiras da rede de Educação Municipal. Este foi o primeiro encontro presencial pós pandemia da classe e aconteceu na Escola Municipal Manoel Fonseca, no Centro.

Os temas debatidos foram a implantação de novos alimentos ao novo cardápio de merenda das unidades da rede municipal, o relacionamento interpessoal e como forma de manter um ambiente saudável de trabalho. Participaram do encontro, a equipe de Gastronomia da Secretaria de Educação, formada por merendeiros mais experientes e que auxiliam na elaboração do cardápio e também na forma de preparo; e representantes do Conselho de Alimentação Escolar (Cae), além das integrantes da equipe de alimentação escolar da secretaria.

Ao todo, aproximadamente 170 profissionais participaram do encontro, durante toda a manhã. Os novos ingredientes estarão sendo inseridos no cardápio como forma de enriquecimento alimentar. “Está sendo inserido no cardápio o suco de laranja natural, canela em casca e em pau, o peixe e o lombinho de porco. Estes novos ingredientes, somados aos que já são utilizados, vão auxiliar na melhoria da qualidade do prato servido aos nossos alunos”, explicou a chefe da Divisão de Alimentação Escolar, Mariana Martins.

O prefeito Mario Esteves acompanha, com satisfação, a melhora na qualidade da alimentação infantil em toda a rede de ensino, que hoje atende mais de oito mil alunos. “Estamos sempre trabalhando para oferecer o melhor aos nossos quase nove mil alunos; e a qualidade da alimentação escolar hoje é a melhor”, declarou o chefe do Executivo.