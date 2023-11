Educação de BM fecha parceria com empresas para melhorias na rede municipal de ensino

Barra Mansa – A Secretaria de Educação de Barra Mansa tem formado parcerias importantes para promover melhorias na rede municipal de ensino. Uma delas foi concretizada nesta quinta-feira (23). Durante uma reunião, ficou acertado o apoio da ArcelorMittal para a formação de professores do município. O acordo diz respeito ao Projeto Steam, mantido pela Fundação ArcelorMittal e que visa a abordagem educacional voltada aos professores.

O programa educação Steam oferece vagas para educadores de redes públicas e privadas da educação básica de diferentes regiões do país, que tenham interesse em inovar suas práticas pedagógicas e que gostariam de impactar outros professores a partir de suas próprias experiências.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Marcus Barros, a parceria vai resultar em mais conhecimento para os educadores da rede municipal. “Toda atualização é sempre bem-vinda. Nós já trabalhamos com o sistema Steam em duas escolas; agora, com esse nosso acordo, vamos poder proporcionar mais experiência e conhecimento para os nossos professores de toda a rede, melhorando ainda mais a nossa educação”, ressaltou.

A analista de investimento social da Fundação ArcelorMittal, Catarina Lutero, falou sobre o projeto realizado pela empresa.

“A abordagem Steam é muito utilizada por diversos países ao redor do mundo e nossa ideia é trazer esse método aqui para Barra Mansa, trabalhando a integração de ciências, tecnologia, matemática, engenharia e artes na educação básica”.

Parceria com Nissan Brasil promove mudanças em áreas de vulnerabilidade social

Outra parceria firmada pela prefeitura de Barra Mansa é com a Nissan Brasil. Com o apoio da montadora, a Secretaria de Educação tem conseguido levar adiante projetos de educação socioambiental em duas escolas vocacionadas do município.

Em entrevista ao DIÁRIO DO VALE, o gestor de projetos da Secretaria de Educação, Renato Pessoa, explicou que nessas unidades de ensino a metodologia educacional é diferenciada. Uma das escolas que recebeu o projeto é o Ciep 483 Ada Bogato, no bairro Paraíso. “É uma área de vulnerabilidade social. Uma comunidade muito carente que tinha a ideia de sair do bairro. Mas, com a inserção desta nova metodologia, a escola passou a ser atrativa para os alunos e passou a ter impacto positivo no entorno”, contou Renato.

Segundo ele, ter uma escola que estimula medidas de sustentabilidade – como preservar a vegetação e reduzir a geração de lixo, por exemplo – faz com que os moradores resgatem sua autoestima enquanto comunidade. Isso sem falar no impacto ambiental, já que o bairro se torna mais agradável em função das atividades desenvolvidas junto aos alunos e que são replicadas para suas famílias e amigos.

“São 160 alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, de seis a 15 anos de idade. Eles aprendem sobre o cultivo de hortaliças, de ervas medicinais, e levam esse conhecimento para dentro de casa. É uma transformação na realidade das famílias, já que passam a se alimentar de maneira mais saudável e isso reflete no aspecto financeiro”, disse Renato Pessoa, acrescentando que a Nissan fornece insumos para que os projetos socioambientais sejam desenvolvidos na comunidade. “A escola, inclusive, já ganhou alguns prêmios relacionados à alimentação saudável”, frisou.