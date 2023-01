Educação de Volta Redonda abre ano letivo de 2023 - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de janeiro de 2023, 09:59 horas

Secretaria de Educação e Fevre vão reunir profissionais da Rede Pública de Ensino para acolhimento e atividades de formação durante três dias

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre) promovem, nos dias 1º, 2 e 3 de fevereiro, a abertura do ano letivo, recebendo profissionais da Rede Municipal de Ensino para acolhimento e encontros de formação.

“Vamos reunir gestores, professores, auxiliares, orientadores e supervisores que serão recebidos para alinharmos o planejamento das aulas neste ano. É um momento de integração e preparação para atendermos, da melhor maneira possível, os nossos alunos”, explicou o secretário municipal de Educação, Julio Cyrne.

Participarão profissionais da Educação Infantil, dos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, além de profissionais da Educação Especial e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Durante os três dias, serão realizadas inúmeras atividades, como palestras, oficinas e workshops, trabalhando temas como “Primeiros Socorros na Educação Infantil”; “Ensinar tudo a todos: os desafios de rever os paradigmas da Educação”; entre outros.

“Enquanto os alunos estão tendo seu merecido descanso, nós estamos trabalhando para garantir um excelente ano letivo para todos os estudantes da rede municipal”, disse o presidente da Fevre, Caio Pinheiro Teixeira.

As atividades serão desenvolvidas em auditórios e salas de unidades de ensino da rede municipal, e também do Centro Universitário Geraldo di Biasi (UGB/Ferp) e do Instituto de Educação Manuel Marinho. Os encontros acontecerão nos turnos da manhã (das 7h às 11h30) e da tarde (das 13h às 17h30), variando entre 100 a 400 profissionais por turno, conforme a programação.