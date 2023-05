Educação de Volta Redonda realiza “Projetos Coletivos” com pais e alunos nas escolas

Matéria publicada em 31 de maio de 2023, 10:59 horas

Promovidas ao longo do ano, brincadeiras e outras atividades acontecem em várias unidades da Educação Infantil em maio, mês em que se comemora a Semana Municipal do Brincando em Família

Volta Redonda – Na última semana do mês de maio comemora-se a Semana Municipal do Brincando em Família de Volta Redonda, e a Secretaria Municipal de Educação (SME) já desenvolve esse trabalho de aliar brincadeiras entre alunos, familiares e profissionais das unidades de Educação Infantil, por meio dos “Projetos Coletivos”. A chefe da seção de Educação Infantil do Departamento Pedagógico da SME, Jane Márcia Lopes dos Reis, explica que o objetivo dos projetos é ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades das crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação familiar.

“O brincar já faz parte do ambiente escolar nas unidades de Educação Infantil. Todo planejamento envolve a ludicidade, ou seja, diariamente são oferecidos brinquedos e brincadeiras às crianças, algumas resgatadas da cultura popular e outras criadas, garantindo assim que a cultura da brincadeira não se finde. As famílias são envolvidas por meio dos ‘Projetos Coletivos’, que garantem e incentivam a participação dos responsáveis, com eventos para trabalhar os temas, assim como com promoção da Festa da Família”, explicou Jane.

A rede municipal de Volta Redonda atende 54 unidades de Educação Infantil, sendo 16 creches, 22 centros e 16 anexos (escolas municipais que atendem turmas de Educação Infantil), totalizando atendimento a 9.349 alunos. E neste mês de maio, muitas escolas vem realizando os eventos de brincadeiras em famílias.

Na Creche Municipal Ayrton Senna, por exemplo, que está tendo aulas no espaço onde funcionava o antigo colégio Macedinho, na Vila Santa Cecília (a sede da creche se encontra em reforma), as equipes de Educação Infantil estão realizando o projeto “Gentileza gera gentileza, felicidade e saúde”, com a participação de 120 pessoas, entre pais e alunos. Daniele Cassiano, mãe da pequena Antonella que está no Maternal I, e da Sophia, que está no Maternal III, elogiou a iniciativa.

“Pra mim, tem sido uma experiência muito gostosa e proveitosa poder estar dentro do ambiente escolar das minhas filhas, dividindo um pouco da rotina delas, participando ativamente com as funcionárias e professoras da creche de perto”, contou Daniele.

Outra unidade que recebeu pais e responsáveis para projetos de integração foi a Creche Municipal José Ferreira dos Santos, no bairro Voldac, que sediou a Festa da Família. Mãe do aluno Dom Felipe, Thaissa Guedes Calixto Felipe conta que considera o evento como importante, tanto para os pais quanto para as crianças.

“Você vê a felicidade deles de estarem com os pais, responsáveis ou quem quer que seja da família, nesses momentos de diversão. Na apresentação teve um desfile das crianças, muito legal trazer essa questão da diversidade, das culturas aqui da região. Foi muito bacana a gente vestir as crianças, conforme a região escolhida. É um projeto muito bacana e quero poder continuar participando”, contou Thaissa.

O secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré, reforçou a importância dos projetos de integração das famílias junto às escolas e que a administração municipal tem trabalhado para melhorar de todas as formas o ambiente escolar.

“A participação dos pais e responsáveis na vida escolar é fundamental para a educação se desenvolver, para as crianças aprenderem melhor. E além disso, estamos investindo em estruturas melhores, como reforma de algumas unidades educacionais, novos brinquedos, sistema de segurança, entre outras ações. Queremos que profissionais, alunos e familiares possam interagir e tornar nossa educação cada vez mais uma referência”, afirmou Sodré.