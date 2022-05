Educação: escolas municipais de Volta Redonda ganham novas mesas e cadeiras

Matéria publicada em 13 de maio de 2022, 22:12 horas

Mobiliário adquirido pela prefeitura vai atender salas de aula e refeitórios

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda segue investindo em melhorias para a Rede Municipal de Ensino. Uma das ações recentes foi a aquisição de 1.550 conjuntos de mesas e cadeiras para as escolas do município. O mobiliário está sendo instalado nas salas de aula e refeitórios das unidades educacionais. Também foram compradas mesas acessíveis para alunos cadeirantes.

Esta é a primeira etapa de aquisição do novo mobiliário para atender as necessidades de 45 escolas inicialmente, beneficiando mais de 3,2 mil alunos. Conforme outras unidades forem solicitando, mais equipamentos serão adquiridos para toda a rede de ensino.

Para as salas de aula, são 14 conjuntos com mesa e cadeira para professor; 1.215 conjuntos com mesa e cadeira para os alunos do Ensino Fundamental; 147 conjuntos com uma mesa e quatro cadeiras para a Educação Infantil. Os refeitórios estão recebendo174 conjuntos com uma mesa e 10 cadeiras cada.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Therezinha Gonçalves, a “Tetê”, essa aquisição de novas mesas e cadeiras para as escolas fazem parte de todo o trabalho que a Secretaria de Educação (SME) vem realizando para atender melhor os alunos da rede pública municipal.

– Já estamos adquirindo os uniformes, entregamos os kits escolares. Também chegaram os chromebooks que vão para as escolas e, em breve, estarão auxiliando nossos alunos. Além disso, estamos abrindo mais um processo seletivo para contratar auxiliares de Educação Infantil e cuidadores. Estamos trabalhando para garantir as melhores condições para os estudantes e profissionais de educação – afirmou Tetê.

Kits escolares e uniformes

Os mais de 36 mil alunos da rede já receberam os kits escolares e a secretaria de Educação está em fase de aprovação dos modelos de uniformes adquiridos. No total foram comprados 38.109 kits de uniforme, com investimento de pouco mais de R$ 3,9 milhões de recursos provenientes do Tesouro Municipal. Assim que as peças forem entregues, serão repassadas imediatamente às crianças e adolescentes da rede.

Seleção para cuidadores e auxiliar de Educação Infantil

E para reforçar o quadro da SME, estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado para contratação temporária de Auxiliar de Educação Infantil, Cuidador da Área Educacional. A seleção será feita pela Fundação Educacional de Volta Redonda (FEVRE), através de avaliação curricular, na qual serão pontuados títulos e experiência profissional.

As inscrições serão efetuadas, exclusivamente, via internet (www.voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico) até às 16h do dia 18 de maio de 2022. A taxa é de R$20. No caso de dificuldade de acesso à internet, os candidatos podem realizar a inscrição na Subprefeitura, na Avenida Antônio de Almeida, nº 46, bairro Retiro, das 8h30 às 17h.